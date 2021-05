COVID, SCREENING SCUOLE A L’AQUILA: DUE POSITIVI SU 1.255 TAMPONI

L’AQUILA – Sono stati complessivamente 1.255 i test rapidi effettuati oggi, undicesimo screening gratuito per le scuole (in particolare per gli studenti delle superiori) che si è svolto a partire da stamani alle 9 all’Aquila. Due i positivi, 1.253 i negativi.

I tamponi sono stati somministrati in quattro scuole: Ipsiasar (202 tamponi), convitto nazionale “Cotugno” di via Ficara (261), palestra del liceo scientifico (640) – sedi operative dalle 9 alle 18 – e palestra dell’istituto di istruzione superiore “Amedeo d’Aosta” in via Acquasanta, attiva dalle 9 alle 14.

L’iniziativa è stata promossa, come negli altri casi, dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con gli istituti che hanno fatto richiesta dello screening. Con i dati di oggi, salgono a 35mila i test somministrati, se si considerano anche le giornate di dicembre estese a tutti i cittadini.

Nel ringraziare il personale sanitario che si è messo a disposizione per i tamponi, i volontari e i dipendenti comunali che hanno lavorato sulle linee, il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato l’importanza di queste giornate “che, anche con l’operazione vaccini in corso, e nell’open day di questo fine settimana con il contributo essenziale del Comune, continuano a essere di grande valenza per conoscere lo stato della diffusione del virus, in particolare in ambienti delicati quali quelli delle scuole, dove gli studenti sono tornati ormai quasi tutti in presenza”.