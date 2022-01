COVID, SCREENING SCUOLE L’AQUILA: 40 POSITIVI SU 1.382 TAMPONI NELLA PRIMA GIORNATA

L’AQUILA – Alle ore 20 di questa sera, all’Aquila, sono stati 1.382 i tamponi antigenici, di cui 40 risultati positivi (8 annullati), somministrati nella prima giornata di screening dedicato alla popolazione scolastica con età superiore a 6 anni in applicazione di quanto previsto nel vademecum con le linee guida emesso da Regione, Protezione civile regionale e Azienda sanitaria locale.

L’iniziativa verrà riproposta domani, sabato 8 gennaio, e domenica 9 gennaio con orario continuato dalle 9 alle 17:30, nei due drive through allestiti all’ex cinema multisala Garden, in via Volpe a Monticchio in collaborazione con la sezione aquilana della Croce Rossa Italiana, e all’aeroporto di Preturo, dove è presente personale medico dell’Esercito.

La campagna di prevenzione è attuata dal Comune dell’Aquila in raccordo con l’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con la Protezione civile regionale e la struttura commissariale, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche.

“Sin dalla prime ore della giornata in molti si sono messi in coda per sottoporsi al test. Per fronteggiare l’alta affluenza a Monticchio sono state raddoppiate le linee di somministrazione. Un segnale incoraggiante che testimonia il senso di responsabilità degli studenti aquilani e delle loro famiglie e mi auguro che anche domani e domenica l’affluenza sia altrettanto consistente affinché la ripresa delle lezioni di lunedì possa avvenire nelle maggiori condizioni di sicurezza che le istituzioni possono assicurare”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

In base alle indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria non dovranno sottoporsi a tampone coloro che abbiano sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, se si è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chi si è sottoposto recentemente a tampone e sia in attesa di risposta o chi ha già programmato una data per un tampone, nonché chiunque sia in quarantena o in isolamento.

Per essere ammessi alle linee di prelievo dello screening, occorrerà presentarsi con un documento di identità valido e con la tessera sanitaria. Bisognerà inoltre compilare un modulo che sarà disponibile, oltre che ai punti di prelievo, anche sul sito internet del Comune all’indirizzo: https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-le-scuole-3-6-gennaio-2021.html.