COVID, SCREENING DI MASSA A PIZZOFERRATO: MARSILIO FIRMA ORDINANZA

PIZZOFERRATO – Nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 2 che dispone l’attivazione dello screening di massa per la popolazione residente nel Comune di Pizzoferrato, in provincia di Chieti.

COSA PREVEDE L’ORDINANZA

1) il divieto, per i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Pizzoferrato – presso il quale sarà completata, da parte della ASL territorialmente competente, l’avviata attività di screening di popolazione massivo, mediante esecuzione di tampone molecolare – di allontanamento dal territorio comunale dal 16 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021, ovvero sino a nuovo diverso provvedimento, da adottarsi a seguito della conclusione anticipata della predetta attività di screening ;

2) il divieto di accesso nel medesimo territorio comunale per il termine di cui al precedente punto 1);

3) che ai divieti di cui ai punti 1 e 2 siano ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione:

a) sono consentiti l’ingresso e l’uscita al e da Comune di Pizzoferrato al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;

b) sono consentiti l’ingresso e l’uscita al e da Comune di Pizzoferrato in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;

c) sono consentiti l’ingresso e il transito per e nel Comune di Pizzoferrato al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento di servizi essenziali, previa esibizione

da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;

d) in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso al Comune di Pizzoferrato è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;

e) nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dal Comune di Pizzoferrato è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego;

