COVID: SCUOLA SAN NICOLO’ A TERAMO, NEGATIVI TAMPONI SU ALLUNNI

TERAMO – Il Sindaco di Teramo, in raccordo con la dirigente dell’istituto comprensivo Teramo 4, comunica che nell’interlocuzione di questa mattina con la ASL e con il servizio di prevenzione, si è avuto riscontro della negatività dell’esito dei tamponi effettuati sui ragazzi delle due classi nelle quali l’intervento si è reso necessario, sulla base del protocollo, per via di una positività registrata da parte di una insegnante.

“Una notizia positiva – commenta il Sindaco Gianguido D’Alberto – il protocollo prescritto è stato rispettato e la procedura messa in campo ha dimostrato che, quando ci si muove in sinergia tra istituzione scolastica, Comune e ASL, si riesce a gestire le situazioni di criticità, dando risposte efficaci”.

Pertanto da lunedì le due classi interessate, che in questi giorni hanno svolto attività a distanza riprenderanno normalmente l’attività scolastica in presenza. Ovviamente si è provveduto all’intervento di sanificazione delle aree coinvolte.

Il Comune, in raccordo con la scuola, con la ASL e il SIESP, che il Sindaco ringrazia per l’attività cui sono sottoposte in questo momento, continueranno a monitorare la situazione pronti a garantire qualunque eventuale intervento, in particolar modo a San Nicolò, secondo uno schema che è quello che si sta adottando in tutto il territorio. “Parlando come presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci – aggiunge D’Alberto – intendo ringraziare tutti i colleghi sindaci del territorio perché in questa fase stanno gestendo un passaggio molto delicato visto l’incremento dei contagi, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività scolastica, in presenza e in sicurezza”.

Download in PDF©