COVID: SE NE VA AL BAR CON IL VIRUS, DENUNCIATO GIOVANE

PETTORANO SUL GIZIO – Aveva appena fatto il tampone ma invece di restare a casa in isolamento in attesa dell’esito dell’esame, ha raggiunto la fidanzata a Cansano trascorrendo la serata in giro per i locali pubblici del paese.

Protagonista dell’episodio, raccontato dal Centro, un giovane di Pettorano sul Gizio, risultato positivo al tampone, denunciato dai carabinieri di Campo di Giove per violazione della sorveglianza attiva.

Il giovane ora rischia l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro, così come prevede l’articolo 650 del codice penale.

I fatti risalgono a fine agosto: stando alla ricostruzione dei carabinieri il giovane sarebbe finito in un paio di locali del paese, trascorrendo tranquillamente la serata ed entrando in contatto con altre persone.

