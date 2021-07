COVID: SEI GIOVANI PESCARESI POSITIVI IN QUARANTENA IN GRECIA

PESCARA – Sei giovani pescaresi in vacanza in Grecia sono risultati positivi e trattenuti in quarantena sull’isola: sono tutti vaccinati e non avrebbero sintomi importanti.

A registrare la positività, probabilmente alla variante delta, i tamponi effettuati prima del rientro. Il gruppo fa parte di una comitiva di una trentina di ragazzi che hanno scelto la Grecia per trascorrere un soggiorno di una decina giorni.

Gli altri giovani che sono risultati negativi al test molecolare avrebbero già fatto rientro a Pescara dove ripeteranno i tamponi.