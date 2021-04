COVID, SENATORI M5S: “NECESSARIO APRIRE NEGOZI E RISTORANTI IN ZONA ROSSA”

ROMA – Pressing dei senatori pentastellati della Commissione Industria, Commercio e Turismo in merito alla possibilità di far riaprire le piccole aziende del commercio in zona rossa.

“Il tessuto produttivo italiano fatto di piccoli commercianti, bar, ristoranti e attività a conduzione familiare sta soffrendo da ormai troppo tempo per le chiusure e ancora non vede spiragli per poter tornare alla normalità. Siamo ben consci della necessità di procedere con cautela, in un momento storico nel quale la priorità è quella di salvaguardare il piano vaccinale e contenere la terza ondata; ciò non toglie che il commercio e l’imprenditorialità non sono un interruttore che si possa spegnere o accendere in un attimo”.

È quanto affermano i senatori M5S Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro: “È chiaramente non più sostenibile che i commercianti e i piccoli imprenditori debbano sopravvivere solo con 2-3.000 euro di ristori e che fino ad oggi non siano state previste alcune determinate condizioni in cui svolgere, anche in zona rossa, attività di libero commercio” insistono. “Ad esempio crediamo sia importante introdurre delle modalità intermedie di vendita, come quelle su appuntamento, – suggeriscono i senatori – per poter garantire una continuità lavorativa ai piccoli commercianti. In questo caso si coniugherebbero le necessità di salute e contenimento della pandemia con la impellente richiesta di lavoro”.