L’AQUILA – “Sono deluso. Più volte abbiamo argomentato i nostri dati con il ministero ma ci siamo trovati di fronte questa insistenza a non voler fare i conti con la nostra realtà. Con il cambio di colore avremmo avuto tre giorni di respiro consentendo un minimo di movimento. Siamo tra le cinque migliori regioni d’Italia per l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Regioni che hanno il triplo di occupazione di letti negli ospedali sono gialle o stanno diventando gialle. C’era la possibilità di andare a derogare sulla base dei nostri numeri per uscire dalla zona arancione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Già ieri Marsilio aveva sottolineato come “con i dati diffusi si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati negli ospedali. Il tasso di occupazione nella terapia intensiva è del 25,9%, quello dell’area medica del 39,1% mentre l’Rt è stabilmente intorno allo 0,8. Su tutti i principali indicatori l’Abruzzo registra il rientro dalle zone di allarme”.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 227 nuovi casi i casi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 2 e 94 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 13 in provin

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.111 (di età compresa tra 72 e 95 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione).

Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl di Chieti e 4 in provincia di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 10526 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 6471 in provincia di Chieti (+73), 6763 in provincia di Pescara (+55), 8907 in provincia di Teramo (+57), 270 fuori regione (+3) e 164 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 18815 dimessi/guariti (+468 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13175 (-250 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 480066 test (+3855 rispetto a ieri).

559 pazienti (-25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 42 (-7 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12574 (-218 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

