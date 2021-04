COVID, SI ALLARGA FOCOLAIO NEL PESCARA CALCIO

PESCARA – Si allarga il focolaio Covid nel Pescara Calcio.

La società abruzzese ha comunicato che nell’ultima serie di controlli effettuati questa mattina si sono evidenziati ulteriori due casi di positività al Covid-19. Al momento risultano positivi 7 componenti del gruppo squadra e uno del gruppo staff. I tesserati sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. A questo punto bisognerà capire, in una situazione piuttosto critica, se la Asl deciderà di intervenire e chiedere il rinvio della gara Pescara-Virtus Entella in calendario per sabato 17 aprile alle 14 allo stadio Adriatico. A termine di regolamento Figc il Pescara potrebbe chiedere il bonus rinvio con nove giocatori positivi. Un’eventuale decisione della Asl sarebbe indipendente e non terrebbe conto di quelle che sono le normative federali.