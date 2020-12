COVID: SI RIUNISCE CABINA DI REGIA, DOMANI NUOVO REPORT ISS

ROMA- Si riunirà questa sera la cabina di regina per discutere della situazione epidemiologica nelle regioni italiane, con un faro in particolare sulla situazione del Veneto. Domani, invece, sarà presentato il nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità in cui comunque non dovrebbe trovare spazio la colorazione delle regioni che resteranno tutte in zona rossa da domani fino all’Epifania, ad eccezione del 4 gennaio (arancione). Si tratterà dunque, della “fotografia” aggiornata del contagio in Italia.

Download in PDF©