COVID, SIB: “CHIESTO A FIGLIUOLO PRIORITA’ VACCINI PER BAGNINI”

ROMA – “Noi abbiamo fatto una richiesta al Generale Figliuolo per la vaccinazione del personale dipendente addetto al salvamento delle persone, i bagnini, affinché rientrassero nelle categorie prioritarie per le vaccinazioni, ma al momento non sono rientrati e ce ne dispiace”.

È quanto afferma all’Adnkronos Antonio Capacchione, presidente del Sib (Sindacato Italiano Balneari) aderente alla Fipe-Confcommercio in merito alla questione dei vaccini.

Tuttavia “siccome tra una quindicina di giorni dovranno essere indicate le categorie oggetto di vaccinazioni aziendali, speriamo di potervi rientrare perché riteniamo che questi ragazzi siano prioritari”.