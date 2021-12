COVID, SIFO: “VERSO CARENZA TAMPONI O AUMENTO DEI COSTI”

ROMA – Con un incremento di tamponi che ha fatto segnare un “raddoppio di prestazioni nel periodo natalizio, gli approvvigionamenti si stanno facendo complessi, e pertanto in questi giorni è davvero impossibile stimare i fabbisogni nazionali e regionali per i prossimi mesi, sia di tamponi che dei reagenti necessari per processarli. Purtroppo sappiamo che di fronte a queste criticità il sistema delle forniture reagirà con possibili carenze oppure con un aumento dei costi”.

Lo afferma Arturo Cavaliere, presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO, in riferimento all’aumento della richiesta di tamponi che “rischia di mandare in tilt il sistema sanitario”.