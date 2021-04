COVID, SILERI: “A MAGGIO RIAPERTURE, CAPISCO STANCHEZZA”

ROMA – “L’Italia giustamente è stanca delle chiusure, è comprensibile anche ciò che dice Salvini, quello che però deve contare è l’evidenza dei numeri, dunque è necessario prolungare lo stop alla zona gialla per qualche settimana, avanzare con la vaccinazione, ma prospettare anche delle riaperture nel mese di maggio, perché secondo me è l’incognita che dà maggiore preoccupazione”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus: “L’Italia in questo momento – ha sottolineato Sileri – è come un paziente allettato e il medico deve dirgli: facciamo questa cura e tra un mese starai meglio. Rispetto allo scorso anno c’è la variabile della vaccinazione, da aprile dovremmo vedere i numeri calare e via via ci potranno essere riaperture, con qualche regione che potrà tornare in zona gialla. Non c’è forma migliore di ristoro che consentire riaperture in sicurezza. Questo – ha concluso – è doveroso programmarlo, grazie all’avanzata della vaccinazione