COVID, SILERI: “CON VACCINI ZERO MORTI TRA GIUGNO E LUGLIO”

ROMA – “Tra fine giugno e inizio luglio avremo zero morti per Covid in Italia. Avremo gli stessi numeri che ha raggiunto il Regno Unito. Difficilmente faremo scomparire il virus dal Pianeta ma quando avremo 30 milioni di vaccinati ci sarà un effetto che interromperà la catena del contagio”.

Queste le parole di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Metropolis, il podcast quotidiano di La Repubblica condotto da Gerardo Greco, che ne rende noto il testo. “Con almeno 30 milioni di vaccinati potremo dire, considerando le varianti attualmente in circolazione, di aver messo sotto i piedi il Covid. Gli abbiamo dato un bel calcio nel sedere”, ha aggiunto il sottosegretario. Parlando del coprifuoco, Sileri specifica che “considerando i numeri di contagi e terapia intensive, si può spostare il coprifuoco direttamente alle 24. Servono due settimane di pazienza”.