COVID, SILERI: GREEN PASS 15 GIORNI DOPO LA PRIMA DOSE

ROMA – “Dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti Covid si ottiene il green pass, che vale fino a quando si fa la seconda dose, a meno che non si faccia J&J che prevede una sola dose. A quel punto viene rinnovato e vale fino a 9 mesi. Quindi si è coperti dal green pass già dopo 2 settimane dalla prima dose”.

Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto su Sky Tg24: “Il green pass verrà introdotto globalmente in Europa dal primo di luglio. I vari Paesi stanno tutti partendo. Noi siamo già partiti, in forma cartacea. Seguirà il documento informatico. Siamo piano piano pronti”, afferma.

Ma, secondo Sileri, “ci sono alcune cose che vanno superate e riviste anche a livello europeo. Un esempio: se io sono vaccinato e ho il green pass e in un aereo una persona in una fila dietro la mia si scopre positivo, oggi devo fare la quarantena. Ma questa cosa deve essere superata perché o ci fidiamo dei vaccini una volta per sempre o rimaniamo in una sorta di limbo”. Anche per i posti al ristorante “usiamo bene il green pass, dovremmo avere progressivamente una maggiore libertà di movimento”.