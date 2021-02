COVID, SILERI: “MANTERREI BLOCCO TRA REGIONI MA RIAPRIREI CINEMA E TEATRI”

ROMA – “La mia personale opinione è che il blocco tra le regioni dovrebbe essere mantenuto per altre due settimane perchè con le varianti in circolazione il rischio è troppo alto. Andrei per gradi, nelle zone gialle riaprirei i ristoranti la sera, teatri e cinema con progressione e comincerei a pensare alle palestre. Ma solo nelle regioni gialle e se non sono state individuate varianti del virus”. Lo ha detto a Mattino 5 il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri facendo riferimento al prossimo Dpcm che dovrebbe essere preso in considerazione dal nuovo governo.

“Le piste da sci le aprirei”, ha aggiunto.

