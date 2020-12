COVID: SILERI “MEDICI RESTII A VACCINO HANNO SBAGLIATO LAVORO”

ROMA – Medici e infermieri restii a fare la vaccinazione anti Covid-19 “hanno sbagliato lavoro”. Lo dichiara in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

“Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire – si legge in una nota – il cittadino che magari non ha delle basi scientifiche consolidate e non ha studiato medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e quegli infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro”.

“La campagna partirà con la vaccinazione del personale sanitario, ma credo – osserva – che dovrà essere fatta qualche modifica, come già anticipato autonomamente da qualche regione: io ad esempio inserirei i farmacisti, che hanno avuto dei morti durante la prima ondata, e gli odontoiatri, che operano a contatto diretto con tutti i loro pazienti”.

Download in PDF©