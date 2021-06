COVID, SILERI: VERSO STOP OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO ENTRO PRIMI DI LUGLIO

ROMA – Lo stop all’obbligo di mascherine anche all’aperto arriverà “verosimilmente ai primi di luglio”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Anch’io su Radiouno: “Abbiamo oltre il 50% della popolazione con almeno una dose di vaccino”, ha ricordato.

Sulla data per togliere la mascherina “lasciamola decidere al Cts, ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio, e non è una data a caso, è collegata con quante persone abbiamo già raggiunto con almeno una dose di vaccino”.