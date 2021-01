COVID, SINDACATO LAVORATORI ITALIANI: PROTESTA A MONTECITORIO IL 30 GENNAIO

ROMA – “Dopo che per quasi un anno il governo ha gestito l’emergenza sanitaria in modo improvvido e sconsiderato, a colpi di provvedimenti illegittimi e scriteriati, gli italiani hanno deciso di ribellarsi alle vessazioni. Ristoratori, baristi, commercianti e gestori di impianti sportivi hanno lanciato #ioapro, un’iniziativa spontanea volta a violare le disposizioni inique ed a restare aperti anche oltre l’orario consentito, per esercitare il sacrosanto diritto al lavoro”.

La protesta scende in piazza, lo annuncia il Sindacato Nazionale dei Lavoratori Italiani in una nota. “Come passo successivo – aggiungono – avendo già registrato l’adesione di migliaia di attività, la protesta si sposta in piazza, davanti ai palazzi del potere, per far sentire al governo la voce del popolo che si oppone all’oppressione. L’appuntamento è per sabato 30 gennaio, alle 15, in piazza Montecitorio a Roma. Onore a chi lotta”.

Download in PDF©