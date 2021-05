COVID: SINDACI CM MONTAGNE DELL’AQUILA, “UNA SVOLTA VACCINAZIONI A TAPPETO IN AREE INTERNE”

L’AQUILA – “L’avvio della campagna vaccinale “a tappeto” nei comuni più piccoli segna un nuovo, decisivo, passo nella lotta al coronavirus. Una notizia che accogliamo con grande favore non solo per le indubbie ricadute positive per la salute pubblica delle nostre comunità ma anche perché rappresenta una opportunità sotto il profilo turistico in vista della stagione estiva ormai alle porte, così come accaduto con le isole Covid free.

A dirlo il sindaco di Navelli, Paolo Federico, Commissario comunità montana Montagna di L’Aquila, congiuntamente ai sindaci di Collepietro, Mauro Colangeli, Calascio, Ludovico Marinacci, San Benedetto in Perillis, Laura D’Abrizio, Ofena, Antonio Silveri, Castelvecchio Calvisio, Luigina Antonacci, Carapelle Calvisio, Domenico Di Cesare, Castel del Monte, Matteo Pastorelli, Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, Villa Santa Lucia, Paride Ciotti e Caporciano, Ivo Cassiani

“Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro costante e condiviso dalle istituzioni dello Stato, all’esito di un percorso avviato dal presidente del Comitato ristretto dei sindaci della provincia aquilana, Pierluigi Biondi, al quale va il nostro ringraziamento per aver raccolto prontamente le istanze dei colleghi sindaci dei territori delle aree interne ed averle sottoposte all’attenzione del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Figliuolo”, si legge nella nota.

“L’essere stati sempre coinvolti nelle diverse riunioni e videoconferenza che in queste settimane si sono svolte per la messa a punto dell’iniziativa dal Comitato ristretto è stato importante per poter condividere una strategia volta alla salvaguardia della salute pubblica dei cittadini. I team mobili dell’Esercito, coordinati dai Carabinieri e con il supporto logistico del IX reggimento Alpini, contribuiranno a rafforzare e completare il pregevole lavoro che il personale sanitario sta portando avanti sia nei grandi hub vaccinali sia nei centri più periferici del territorio grazie al lavoro portato avanti da Regione, Azienda sanitaria e Protezione civile. Si sta compiendo uno sforzo senza precedenti, in cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo”, conclude la nota.