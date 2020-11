COVID: SINDACO LANCIANO, “ASL DISERTA INCONTRO SU TAMPONI DRIVE IN”

LANCIANO – “Purtroppo, con grande rammarico, devo constatare e comunicarvi che la ASL Lanciano Vasto Chieti non si è presentata alla riunione convocata per questa mattina alle ore 11 in Comune per affrontare e definire le questioni tecniche relative all’installazione della postazione Drive-In per i tamponi a Lancianofiera”.

Lo dichiara il sindaco di Lanciano Mario Pupillo.

“Abbiamo atteso quasi un’ora e abbiamo chiesto spiegazioni telefonicamente per stigmatizzare questo comportamento; allo stesso tempo abbiamo ribadito la completa disposizione del Comune di Lanciano e di Lancianofiera tramite i presenti all’incontro – il Vicesindaco Giacinto Verna, la Segretaria Generale, la Dirigente dei Lavori Pubblici e il Presidente di Lancianofiera Polo Fieristico d’Abruzzo – a concretizzare l’obiettivo di dare a un intero comprensorio un servizio importante per il tracciamento del contagio come quello del drive-in. Attendiamo una riconvocazione a stretto giro, l’urgenza è evidente a tutti e noi siamo pronti a fare la nostra parte, come già ampiamente annunciato”.

L’intesa era stata raggiuta solo due giorni fa tra Asl, Comune e Consorzio Lanciano Fiera. Alla visita all’area espositiva erano presenti il direttore generale della Asl Thomas Schael, il vice sindaco di Lanciano Giacinto Verna, il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante e i responsabili Asl dell’unità operative Investimenti patrimonio manutenzione, Filippo Manci, e del Servizio prevenzione e protezione, Rocco Mangifesta. Occorreranno circa tre settimane per piccoli interventi di adeguamento e per allestire l’area identificata grazie anche alla collaborazione della Protezione civile, che fornirà due strutture mobili a disposizione degli operatori addetti all’esecuzione dei tamponi.

