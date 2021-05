COVID, SINDACO PUPILLO SI VACCINA A LANCIANO: “UN GIORNO IMPORTANTE, NON SPRECHIAMO OCCASIONE”

LANCIANO – “Una forte emozione, un grande senso di comunità, un giorno importante per me. Questa mattina ho ricevuto il vaccino AstraZeneca nel centro vaccinale Palamasciangelo. Ero prenotato come over70 da settimane e finalmente è arrivato il mio turno, come ho sempre detto appena avrei potuto mi sarei vaccinato senza alcun indugio”.

Lo scrive il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, che aggiunge: “Il vaccino protegge da conseguenze critiche, ospedalizzazioni e decessi. I dati sono evidenti, non sprechiamo la grande occasione che abbiamo grazie alla comunità scientifica di battere questo maledetto virus”.

“Un grazie agli appassionati e competenti volontari, agli operatori sanitari nella persona della instancabile e preziosa referente Asl Lanciano Vasto Chieti Manola Rosato e a tutti coloro che stanno profondendo il massimo sforzo per vincere questa battaglia”, conclude il primo cittadino.