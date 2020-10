COVID: SINDACO TORNIMPARTE, “UN CASO POSITIVO NEL NOSTRO COMUNE, TRACCIAMENTO IN CORSO”

L’AQUILA – “Sono stato appena informato di un caso di positività di un cittadino di Tornimparte.

È in corso il tracciamento dei contatti da parte delle strutture preposte. Al nostro concittadino l’augurio di uscire al più presto da questo incubo.. non dobbiamo dimenticare, infatti, che le persone colpite vanno sostenute, come ben sappiamo fare noi a Tornimparte. non perdiamo la nostra Umanità!”

Ad annunciarlo Giacomo Carnicelli, sindaco di Tornimparte, comune a pochi chilometri ad ovest dell’Aquila.

“Questa terribile malattia è arrivata anche nel nostro territorio, a dimostrazione del fatto che non ci sono zone covid free. Da giorni stiamo assistendo ad un aumento del numero dei contagi. E’ il momento dell’attenzione della responsabilità. Rispettiamo le regole! Ce la faremo anche questa volta!”, scrive ancora il sindaco.

