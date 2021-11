COVID: SINDACO TRIESTE DIPIAZZA, “NON VACCINATI COME DISERTORI, IN GUERRA VENIVANO MESSI AL MURO”

TRIESTE – “Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi solo su coloro che non sono vaccinati, perché sono dei disertori. Se questa è una guerra, in una guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita”.

Queste le parole, che hanno già scatenato dure reazioni sui social, pronunciate dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il quale, insieme al prefetto, Valerio Valenti, ha adottato la linea dura contro i manifestanti no green pass, adducendo come motivazione, smentita però dai dati ufficiali, l’aumento dei contagi dopo le manifestazioni dei giorni scorsi.

“Chi violerà questo divieto sarà punito con ammende molto importanti – ha aggiunto il primo cittadini triestino -. E chiederò che sia messo l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Non si possono più tollerare le cose che abbiamo visto in questi giorni a Trieste, e non le tollererò”.