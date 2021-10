COVID: SOLO LAZIO A RISCHIO MODERATO, BASSO NELLE ALTRE REGIONI

ROMA – Solo una Regione, il Lazio, risulta classificata a rischio moderato (la scorsa settimana erano quattro), con le restanti 20 Regioni e Province autonome a rischio basso.

È quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Solo una Regione/PA riporta un’allerta di resilienza (la Provincia di Bolzano). Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (7.070 vs 8.482 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34% vs 33% la scorsa settimana). Diminuisce leggermente invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% vs 46%). Resta stabile la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (21% vs 21%).