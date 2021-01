COVID, SOLO TRE POSITIVI IN VALLE PELIGNA: NESSUN CASO ALLA CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA

SULMONA – Casi in picchiata, alla vigilia del ritorno in zona arancione, tra Valle Peligna e Alto Sangro, dove nella giornata di ieri sono stati registrati solo 3 casi.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i contagi fanno in particolare riferimento a Sulmona, Pratola Peligna e Castel Di Sangro.

Buone notizie, inoltre, dal carcere di Sulmona, dove restano positivi solo quattro detenuti, mentre altri otto sono in attesa di ripetere il tampone.

Intanto, nella giornata di ieri, sono stati sottoposti a tampone tutti i dipendenti del Megastore, dove nei giorni scorsi sono stati accertati quattro contagi e, nel frattempo, la Asl sta procedendo alla ricostruzione di tutti i contatti per arrestare sul nascere il propagarsi di un possibile focolaio che potrebbe far crescere i contagi anche nei diversi ambienti, familiari e non, frequentati dalle quattro persone risultate positive.

Tutti negativi, infine, i tamponi somministrati agli ospiti della casa di riposo di Santa Chiara, dopo il caso dell’operatrice sanitaria risultata prima positiva e poi negativa al virus.

Download in PDF©