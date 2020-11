COVID: SPERANZA, “A NATALE EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI”

ROMA – “Evitare ogni spostamento non necessario fra Regioni”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione Di Martedì. “In questo momento sono consentiti solo spostamenti da zona gialla a zona gialla. Vedremo l’evoluzione epidemiologica delle prossime settimane”, ha osservato . “Bisogna evitare gli spostamenti non strettamente necessari, ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone se queste non sono indispensabili e restare a casa ogni volta che è possibile”.

