COVID, SPERANZA: “AL VIA TERZA DOSE PER OVER 60, INVITO A FARLA”

ROMA – “Ci si può vaccinare con la terza dose” di vaccino anti-Covid “a partire dai 60 anni. E invito gli tutti gli over 60 a farla, a partire dal personale sanitario e dalle Rsa, per chi siano passati i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Io penso che questo sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri cittadini”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’inaugurazione, questa mattina, della nuova Breast Unit – Centro di senologia multidisciplinare del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Alla domanda se ci sono scorte per la terza dose, il ministro ha risposto che “non abbiamo nessun problema, le dosi ci sono”.