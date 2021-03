COVID, SPERANZA: “CORRERE CON VACCINAZIONI, COLORI RESTANO ANCHE DOPO PASQUA”

ROMA – “Ora è il momento di ricominciare a correre con le vaccinazioni”: lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza alla Stampa, ricordando le risorse introdotte con il dl Sostegni.

“Non ha senso scegliere il vaccino”, spiega e ci si aspetta che Ema sia rapida nel decidere sullo Sputnik, come sugli altri. “I colori delle zone resteranno anche dopo il 6 aprile”, sottolinea il ministro mentre il sottosegretario Pierpaolo Sileri assicura che “per fine estate la campagna vaccinale sarà conclusa, varianti permettendo. Da metà aprile ci sarà un’esplosione del numero di vaccini. Ma non è possibile avere 21 sistemi in ordine sparso, serve una piattaforma nazionale in tempi rapidi”.