COVID, SPERANZA: “DA INDAGINI REPORT OMS EMERGERA’ TRASPARENZA DEL GOVERNO”

ROMA – “Dalle indagini sul report Oms emergerà la trasparenza delle istituzioni e del governo italiano”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza e Mezz’ora in più, su Rai3 ricordando che “le scelte sono dell’Oms che decide cosa pubblicare e non noi” e di essere stato il ministro che “ha aggiornato il piano pandemico che era del 2006”.

“Non buttiamo questa materia dentro la conflittualità politica e non usiamola come una clava”, ha aggiunto Speranza. “Non lo meritiamo”. Il ministro ha ribadito di avere “massima fiducia nella magistratura. Ma sulla pandemia il Paese deve essere unito”. Speranza ha ricordato che all’epoca dei fatti, “con assoluta onestà eravamo di fronte a una situazione incredibile, non avevamo gli strumenti adatti e sicuramente le scelte prese nei comuni come quelli lombardi o veneti sono state dure. Eravamo di fronte a una novità e non c’era il manuale delle istruzioni”.