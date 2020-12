COVID: SPERANZA, “EVITARE POLEMICHE CON REGIONI, LAVORARE INSIEME”

ROMA – “Va avanti anche in queste ore un dibattito continuo tra i poteri delle Regioni e i poteri dello Stato. Io penso che soprattutto dentro un’epidemia bisogna evitare ogni polemica e tensione. Bisogna lavorare insieme perché questo si aspettano da noi i cittadini italiani”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della presentazione dell’VIII Osservatorio civico sul federalismo in sanità di Cittadinanzattiva.

