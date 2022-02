COVID, SPERANZA: “FASE NUOVA MA NO A PASSI TROPPO LUNGHI”

ROMA – “Siamo in un tempo nuovo del Covid, perché è cambiata la variante. La variante Omicron ha profondamente mutato le cose e poi perché c’è una percentuale altissima di vaccinati. In Italia siamo oltre il novanta per cento di persone che hanno avuto la prima dose. E penso che con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al suo arrivo al Consiglio informale dei ministri della Salute Ue a Lione.

“Penso che stiamo iniziando ad affrontare questa fase nuova, già alcune scelte vanno in questa direzione. Quella sulle scuole per esempio che è stata molto rilevante. L’auspicio è che i numeri possano migliorare, credo però che ci sia bisogno ancora di prudenza, di cautela, di svolgere questa fase nuova passo dopo passo. Senza passi troppo lunghi che potrebbero metterci in difficoltà”, ha agggiunto.