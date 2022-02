COVID, SPERANZA: “GREEN PASS ILLIMITATO DOPO BOOSTER”

ROMA – “Prolunghiamo la vigenza del Green pass dopo il booster” vaccinale anti-Covid. “Oggi è di 6 mesi” e, “non avendo ancora le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose, che sarà oggetto di un confronto sul piano tecnico-scientifico, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green pass dopo il booster”.

Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri sulle nuove misure di contrasto a Covid-19. Ancora nessuna indicazione, invece, sulla durata complessiva del certificato che, a questo punto, non si esclude possa essere prolungato oltre lo stato di emergenza.

Ma per Speranza: “Questa è una prima norma rilevante che incide sulla vita di tante persone – ha evidenziato – Voglio ricordare che in questo momento siamo circa a 34 milioni di italiani che hanno fatto il booster, e ci auguriamo che questo numero possa ancora crescere in maniera molto molto significativa”.