ROMA – “Chi è contagiato deve rimanere a casa: l’isolamento non si discute”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista al quotidiano la Repubblica.

“Non possiamo togliere l’isolamento dei positivi, in questo momento una cosa del genere non è in discussione. Chi è contagiato deve stare a casa. Oggi in isolamento ci sono 650 mila persone, non è immaginabile che se ne vadano in giro”, ha aggiunto Speranza.