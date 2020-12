COVID: SPERANZA, “NEL 2021 CI LASCEREMO ALLE SPALLE MOMENTI DIFFICILI”

ROMA – Il 2021 “sarà l’anno giusto per mettersi finalmente alle spalle questi mesi così difficili”, grazie all’arrivo di vaccini e farmaci, ma “non sarà un battito di ciglia”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTg24. “Servirà tempo e ancora molta prudenza, ma – ha osservato – il 2021 sarà l’anno in cui finalmente avremo un vaccino e cure sicure ed efficaci, penso che in modo particolare dagli anticorpi monoclonali possano arrivare le risposte che aspettiamo sul piano delle cure. I vaccini sono sostanzialmente in dirittura d’arrivo, aspettiamo che l’Agenzia europea del farmaco ci dia un esito formale positivo nelle prossime settimane”.

Tutto avverrà in modo graduale: “un po’ alla volta avremo più strumenti, i vaccini – ha proseguito Speranza – non arriveranno tutti insieme, le autorizzazioni saranno scaglionate nel tempo e con esse le dosi di vaccino in arrivo, ma finalmente credo che possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia. Dopo mesi così difficili abbiamo strumenti nuovi. Credo molto nella scienza, ho detto fin dall’inizio che ci avrebbe portato fuori da questa sfida drammatica e – ha concluso – sta facendo la sua parte, anche con tempi molto brevi.”

