COVID: SPERANZA, “ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’ VA RIFORMATA E RAFFORZATA”

ROMA – “Con gli altri ministri europei abbiamo proposto la necessità di rafforzare l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il soggetto multilaterale che si occupa di salute e che, come tale, va rafforzato anche in una logica di riforma che provi ad aumentarne la trasparenza”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il webinar “L’Unione europea alla sfida del Covid-19”. “Abbiamo bisogno – ha specificato – di un Oms più forte, e la linea dell’Europa, va in questa direzione, perché i problemi di salute non si risolvono solo in un Paese”.

