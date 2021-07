COVID, SPERANZA: “PER CAMBI COLORE PESERA’ TASSO OSPEDALIZZAZIONE”

ROMA – “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.

“Io non credo vi sarà aumento cospicuo dei ricoverati, vi sarà un aumento, ma i contagi al momento avvengono in non vaccinati o in vaccinati con una dose. Quindi in persone più giovani che rischiano meno di finire in ospedale e in terapia intensiva. Anche se questo, con una circolazione virale molto alta, non è escluso. Per questo bisogna vaccinarsi”, ha detto a Sky Tg24 il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo Sileri.

“È necessario cambiare parametri, va considerata di più l’ospedalizzazione. Siamo in una situazione diversa rispetto a ottobre o a febbraio scorso. Anche il Green pass potrebbe essere modulabile a secondo dei contagi che avremo”.