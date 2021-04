COVID, SPERANZA: “PRESTO ORDINANZE, MOLTE REGIONI IN ARANCIONE”

ROMA – “Nelle prossime ore firmerò delle ordinanze e una parte significativa di queste ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno al Senato “Riapri Italia. La sfida è oggi”.

L’Italia più arancione, con almeno cinque regioni che sperano di uscire dalla zona rossa da lunedì prossimo: in testa ci sono Lombardia e Piemonte seguite da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. In vista del report sul monitoraggio settimanale che sarà diffuso in queste ore, nella migliore delle previsioni l’Italia conta di poter arrivare a misure meno rigide per due terzi del territorio. A restare rosse sarebbero però quasi sicuramente Calabria, Campania, Puglia e Valle d’Aosta a cui rischia di aggiungersi la Sardegna.

“Credo che nelle prossime settimane si possano creare le condizioni per un percorso graduale, cauto, che, in sicurezza, ci porti a una stagione diversa da quella passata – ha aggiunto Speranza – Non c’è ripartenza contro la tutela di salute. Se non si vince la battaglia sanitaria non c’è ripartenza economica. Le due cose si tengono insieme”.