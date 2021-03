COVID, SPERANZA: “PRIMISSIMI SEGNALI DI RALLENTAMENTO DEL CONTAGIO”

ROMA – “Le misure ci hanno consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento del contagio. Oggi l’RT segna 1,08, la settimana passata 1,16 ed erano diverse settimane che cresceva. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250: c’è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione ma possiamo consentirci in un quadro prudenziale una scelta di apertura della scuola”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa.

Per quanto riguarda i vaccini: “Negli ultimi due giorni abbiamo avuto crescita piuttosto significativa delle somministrazioni di vaccino. Sono state 238 mila due giorni fa e 243 mila ieri. Sono numeri che vogliamo crescano ancora in maniera significativa: entro la fine di marzo aspettiamo almeno 4 milioni di dosi, e poi 50 milioni per il secondo trimestre e 80 per il terzo. Ci sarà anche il vaccino J&J con 7,3 milioni di dosi e 15,9 nel terzo, che con una sola dose consente l’immunità”.

“Il vaccino sul quale stiamo puntando è Reithera, siamo fiduciosi che a aprire dall’autunno possa essere a disposizione”, ha agginto.