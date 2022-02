COVID, SPERANZA: “STANZIATI 15 MLN PER FAMIGLIE MEDICI MORTI, GIUSTO RICONOSCIMENTO”

ROMA – “Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid. È un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”. Lo dichiara via social il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oggi in Consiglio dei ministri, su iniziativa dei ministri Speranza ed Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia), è stata infatti portata una proposta per il finanziamento di un fondo a sostegno delle famiglie dei professionisti sanitari deceduti per Covid-19.