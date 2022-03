COVID, SPERANZA: SUPERATO DEFINITIVAMENTE SISTEMA COLORI E SUPER GREEN PASS PER LAVORO

ROMA – “Le misure che abbiamo adottato oggi sono numerose: superiamo il sistema a colori, continueremo questo monitoraggio, resta essenziale, ma non sarà più connesso alle ordinanze”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.

“Superiamo le quarantene per contatto” ha aggiunto ” resterà in isolamento solo chi è positivo al virus. Nelle scuole andrà a casa solo chi è positivo”.

In merito all’obbligo vaccinale ha spiegato che “resterà vigente ma la sospensione da lavoro non avverrà più. Fino al 30 aprile gli over 50 enni per andare al lavorare avranno bisogno solo del green pass. La sospensione resterà solo per il personale sanitario e i lavoratori delle strutture ospedaliere e delle Rsa. Sulle mascherine confermiamo l’impianto vigente fino al 30 aprile”.

“Andiamo verso un superamento del green pass dal primo aprile nella grandissima parte dei luoghi all’aperto e dal primo maggio anche nei luoghi al chiuso. Dal primo maggio ci sarà il superamento del green pass”.

Per quanto riguarda Figliuolo: “Le funzioni esercitate da Commissario straordinario per l’Emergenza saranno in carico ad una unità in una fase di pandemia che ci accompagnerà fino al 31 dicembre, poi andranno al Ministero della Salute”.