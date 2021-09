COVID, SPERANZA: “TAMPONI GRATIS? PREZZI GIA’ CALMIERATI, DOBBIAMO INCENTIVARE VACCINAZIONE”

ROMA – ”C’è stato lavoro importante del commissario Figliuolo insieme ai farmacisti del nostro Paese che ci ha portato a calmierare significativamente i prezzi, in modo particolare per i più giovani e questo è sicuramente giusto. Noi dobbiamo giocare tutte le nostre energie per incentivare e non disincentivare la vaccinazione. Credo che la linea del governo debba essere confermata”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite a ‘In Onda’ su La7 rispondendo sulle richieste della Lega di rendere i tamponi gratis.

In merito all’obbligo di vaccinazione ha aggiunto: “Abbiamo usato l’arma della persuasione, fatta eccezione per gli operatori sanitari. Oggi l’obbligo esiste solo per il personale sanitario. Poi c’è l’utilizzo estensivo del green pass e io credo che sia uno strumento di libertà. Il governo poi farà le sue valutazioni, ci diamo ancora un margine di tempo poi faremo tutte le valutazioni del caso”.

“La risposta degli italiani è davvero straordinaria, la cosa più bella è la risposta dei più giovani”.