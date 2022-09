COVID, SPERANZA: “TRA 10 GIORNI VACCINI AGGIORNATI, FARE QUARTA DOSE”

ROMA – “L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron. Il 5 settembre l’Aifa si pronuncerà. Credo che le prime forniture arriveranno intorno alla prima decade di settembre”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione ’30 minuti al Massimo’ condotta dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini.

Speranza ha rinnovato l’invito a vaccinarsi: “Ripeto, facendo un appello chiaro: la quarta dose andrà fatta per i fragili e gli over 60”.

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi Moderati: “L’ok di Ema ai vaccini aggiornati alle varianti Omicron per gli over 12 di Pfizer-BioNTech e di Moderna è una bellissima notizia. Attendiamo ora il via libera di Aifa, previsto per lunedì 5 settembre, e poi potremo partire già nelle prossime settimane a somministrare il vaccino bivalente”.

“Anche in questo caso, in tempo record, la comunità scientifica, a cui siamo profondamente grati, ci ha messo a disposizione un ulteriore e prezioso strumento per mettere al sicuro la popolazione in vista dell’autunno e sconfiggere definitivamente la pandemia. Ancora una volta la scienza e la ricerca – ha concluso Costa – si dimostrano asset strategici, decisivi e irrinunciabili per affrontare le grandi sfide sanitarie del futuro”.