COVID, SPERANZA: “VARIANTE INDIANA CONTENIBILE CON DUE DOSI DI VACCINO”

ROMA – “Le prime ricerche ci dicono che con due dosi di vaccino la variante indiana è contenibile con una percentuale molto alta. In questa riunione che sto per fare con i ministri della Salute noi discuteremo sicuramente di questo tema”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “30 minuti al Massimo” con il direttore de La Stampa Massimo Giannini:“Gli studi sulla variante indiana sono in corso. Ci sarà bisogno di un po’ di tempo e non abbiamo nell’immediatezza una risposta a tutte le domande”, ha aggiunto. Quanto al rischio quarantena per chi viene dalla Gran Bretagna, Speranza ha ricordato che “c’è il tampone”. Ma “se l’andamento della curva dovesse peggiorare in Gran Bretagna”, ha concluso “ci riserviamo di pensare ad altre misure”.