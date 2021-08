COVID: SPETTACOLI AL CHIUSO, IN ZONA BIANCA CAPIENZA MASSIMA SALE AL 35%

ROMA – In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli aperti al pubblico sale al 35% mentre nei precedenti provvedimenti era al 25%. E’ quanto prevede il decreto che introduce le nuove misure relative al green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

All’articolo 4 è infatti previsto che per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi – competizioni agonistiche riguardanti sport individuali e di squadra – “la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata”. Per quanto riguarda invece gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerti, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, la capienza autorizzata è sempre del 35% ma “con un numero di spettatori non superiore a 2.500”.