COVID: SQUADRA CARABINIERI SULMONA VACCINA ANZIANI A DOMICILIO NEI PICCOLI PAESI

L’AQUILA – Abruzzo protagonista sul tg1 di ieri sera, che ha dedicato un lungo servizio alla squadra dei Carabinieri di Sulmona, in questi giorni impegnati nell’effettuare vaccinazioni a domicilio nei piccoli paesi del comprensorio, a favore degli anziani che hanno difficoltà a spostarsi dalla loro abitazione.

A guidare la squadra Iole Serra, giovane tenete medico dei Carabinieri. A ricevere la dose davanti le telecamere, la 92enne Maria e il figlio Alberto, disabile.

Ha spiegato il colonnello Salvatore Fulvo, ufficiale medico carabinieri Abruzzo.

“andiamo a cercare casa per casa gli anziani che hanno problemi a recarsi negli hub vaccinali. Non sono poche, persone che non hanno abilità per prenotarsi on line nelle piattaforme e vivono da soli”. Una parte importante dei 4,5 milioni di over 60 che mancano all’appello nel novero delle somministrazioni.