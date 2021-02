COVID, STASERA RIUNIONE GELMINI E SPERANZA CON REGIONI

ROMA – È in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra il governo e i presidenti delle Regioni, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con le nuove misure restrittive anti contagio.

All’incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l’eventuale proroga del divieto di spostamento tra Regioni in scadenza giovedì. L’inizio della riunione è fissato per le 19.

