COVID, STOP A DRIVE IN LANCIANO PER UN MESE: PREPARATIVI PER LA FIERA DELL’AGRICOLTURA

LANCIANO – Per un mese i cittadini di Lanciano e dell’area frentana dovranno recarsi al Drive in di Ortona per l’esecuzione di tamponi molecolari.

Viene infatti temporaneamente sospesa l’attività del Drive In del capoluogo Frentano a causa di sopraggiunte necessità espositive dell’Area di località Iconicella, dove tornerà la Fiera dell’Agricoltura ai primi di settembre.

A tal proposito il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante ha inviato una nota alla Direzione Asl e al sindaco Mario Pupillo con la quale chiede la sospensione del servizio dal 13 agosto al 13 settembre. Resta sul posto, opportunamente chiuso, il container utilizzato, che così potrà tornare nuovamente in uso a settembre a conclusione della rassegna espositiva.

Il Drive In di Ortona, ubicato nella la Zona Artigianale, presso la sede Cnab Soccorso Pubblica Assistenza, in località Tamarete, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30.