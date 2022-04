COVID: STOP A MASCHERINE DA MAGGIO, MA RESTANO SUI TRASPORTI

ROMA – Dall’obbligo alla semplice raccomandazione per l’uso della mascherina.

Dal primo maggio sarà questa, molto probabilmente, la nuova indicazione del governo, ma con alcune eccezioni: sui mezzi di trasporto, dai treni agli aerei, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine dovrebbe infatti restare.

Una prudenza necessaria, viene sottolineato, vista l’ancora elevata circolazione del virus con i dati di oggi che ci riportano di nuovo vicini ai 100mila casi, anche se le previsioni per l’estate sono positive e continuano a diminuire i ricoveri per Covid-19 negli ospedali italiani.

Ad indicare la linea sul futuro delle mascherine per il contrasto al Covid è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Sono convinto che passare da un obbligo di mascherina al chiuso a una raccomandazione possa essere la scelta giusta, magari mantenendole in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto”.

Ed una conferma arriva dal ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. Dell’obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto, ha annunciato, “ne stiamo parlando con il ministro Roberto Speranza e gli altri ministri. Adesso vedremo cosa decideremo ma non c’è dubbio che purtroppo dobbiamo ancora tenere alcuni elementi di sicurezza perché il virus continua a circolare”.

Sulla stessa linea anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, mentre invita alla prudenza Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, secondo il quale dire “togliamo mascherine, togliamo il Green pass, la pandemia è finita porterà a una sottovalutazione del rischio che ci disilluderà. Meglio essere prudenti ora per arrivare preparati in autunno”.

Ha invece deciso per una linea più dura il Vaticano, che protrae l’obbligo del Green Pass rafforzato fino a nuove disposizioni per tutto il personale e i partecipanti a convegni e seminari.

Che la situazione resti ancora di allerta lo indicano anche i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute: tornano infatti a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi, con 99.848 contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 205, in aumento rispetto alle 127 registrate ieri. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri.

Migliora invece la situazione negli ospedali: sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207 (-7). Anche su base settimanale, come emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) relativa al periodo 12-19 aprile, per la seconda settimana consecutiva i ricoveri per Covid nei reparti ordinari segnano un calo del 5,3% e nelle rianimazioni si osserva una riduzione del 6,9%.

Alla luce di questi dati, il presidente Fiaso, Giovanni Migliore, osserva che “siamo in una fase di calo dei ricoveri piuttosto netta”.