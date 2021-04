COVID, STOP A VACCINI PER INSEGNANTI CHE NON HANNO RICEVUTO LA PRIMA DOSE

ROMA – Stop alla vaccinazione per il personale scolastico che non ha ancora ricevuto la prima dose, anche se già prenotato. Prima tocca agli over 80 e alle persone fragili, poi riprenderà la programmazione anche per le categorie che erano state considerate a rischio.

Lo prevede l’ultima ordinanza del commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, che punta ad accelerare le somministrazioni di vaccino anti-Covid alle persone più vulnerabili.

Secondo la struttura commissariale, so legge sul Corriere della Sera, si tratta per il mondo della scuola di un rinvio di qualche settimana, che dipenderà da Regione a Regione.

Lo stop momentaneo alla vaccinazione del personale scolastico (che potrebbe riprendere a maggio inoltrato) può essere un duro colpo per il piano del governo di riaprire tutte le scuole in presenza a maggio.